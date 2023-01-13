В Москве стали продавать больше кладовок

Asterus: доля новостроек с кладовками в Москве выросла почти в четыре раза

За последние два года в Москве стали больше выставлять на продажу новостройки с кладовками. Доля подобных вариантов выросла почти в четыре раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на девелоперскую фирму Asterus.

По данным аналитиков, доля выросла с 5 до 19 процентов. На данный момент кладовки как отдельные помещения можно приобрести в 16 процентах строящихся комплексов столицы. Большинство подобных помещений продаются в новостройках бизнес- и комфорт-классов.

Тенденцию объяснили желанием застройщиков разумно использовать площадь. «Связывать эту тенденцию с ростом спроса на кладовки будет слишком самоуверенно. Все-таки пока их количество растет из-за стремления девелоперов максимально эффективно использовать имеющиеся технические площади. Но и нельзя отрицать, что кладовки — удобное решение для хранения вещей», — уточнили в Asterus.

О подобной тенденции в октябре 2022 года заявили в компании We-on Group. По ее данным, несколько лет назад на три-четыре квартиры приходилась одна кладовая, сейчас кладовки есть в половине объектов комфорт-класса и почти в каждом объекте бизнес-класса.