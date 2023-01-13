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04:17, 13 января 2023Россия

Российские мобилизованные поразили позиции ВСУ из установки «Мста»

Минобороны: мобилизованные военнослужащие поразили позиции ВСУ из САУ «Мста-СМ2»

Фото: Bulkin Sergey/ Globallookpress.com

Мобилизованные военнослужащие поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) из модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что боевые расчеты Западного военного округа нанесли удары по замаскированным позициям на расстоянии в несколько десятков километров, наведение и контроль поражения целей производились при помощи беспилотников.

«В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации», — сообщили в Минобороны.

Командир батареи с позывным «Кама» пояснил, что используются 152-миллиметровые снаряды с различными тепами взрывателя, например, осколочно-фугасные или световые, если существует необходимость осветить местность для обнаружения дислокации противника.

Самоходная гаубица «Мста-СМ» является модернизированной версией гаубицы «Мста-2». У нее существует автоматизированная система управления огнем, в том числе режим «шквала огня», когда последовательно выпущенные снаряды по различным баллистическим траекториям поражают цель одновременно.

Ранее сообщалось, что военнослужащие первой славянской бригады 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) атаковали украинские позиции специальными боеприпасами-«зажигалками». Такой снаряд детонирует над позициями противника, после чего накрывает значительную площадь зажигательными веществами.

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Марина Совина
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