Пенсионеров в российском регионе освободили от платы за капремонт

Губернатор Сахалинской области освободил от платы за капремонт пенсионеров старше 70 лет

Пенсионеров старше 70 лет в Сахалинской области освободили от платы за капитальный ремонт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Нововведение коснется сахалинцев и курильчан в возрасте старше 70 лет. Губернатор уточнил, что с 2019 года этой категории россиян компенсировали часть взносов за капремонт, однако им все равно приходилось оплачивать квитанции.

«Теперь средства будут напрямую перечисляться в Фонд капитального ремонта, а пенсионеры будут полностью освобождены от волокиты и лишних хлопот», — уточнил Лимаренко.

В сентябре 2022 года депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести для ветеранов боевых действий новую федеральную льготу по транспортному налогу на автомобили с двигателем мощностью до 200 лошадиных сил. Автор инициативы уточнил, что подобная льгота для этой категории граждан пока не предусмотрена.