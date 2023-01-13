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20:03, 13 января 2023Ценности

43-летняя Кейт Хадсон раскрыла способ отказаться от бюстгальтера

Актриса Кейт Хадсон отказалась от бюстгальтера с помощью силиконовых наклеек на соски

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Кейт Хадсон раскрыла собственный способ отказаться от бюстгальтера. На эту тему она высказалась в новом видео, опубликованном на YouTube-канале британской версии журнала Vogue.

43-летняя знаменитость на камеру рассказала журналистам о содержимом своей сумки итальянского бренда Fendi. Выяснилось, что телезвезда постоянно носит с собой стикини (силиконовые наклейки для сосков), чтобы надевать их под одежду вместо нижнего белья. «Мне приходится иметь их под рукой из-за нелюбви к бюстгальтерам», — уточнила она.

По словам Хадсон, с помощью упомянутых накладок ей удается выглядеть скромно в любых нарядах. «Таким образом моя грудь не становится предметом широкого обсуждения», — высказалась в заключение собеседница издания, не раскрыв при этом бренд упомянутых стикеров.

В октябре 2022 года телеведущая случайно оголила грудь на съемках рекламы. Британская актриса и телеведущая Аманда Холден позировала в банном халате, после чего сбросила его и моментально облачилась в коктейльное платье. Подписчики обратили внимание, что за доли секунды перед сменой кадров знаменитость обнажила свое тело.

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Карина Черных
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