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18:07, 13 января 2023Силовые структуры

В ЛНР возбудили дело против сотрудника ОБСЕ из Великобритании за шпионаж

В ЛНР правоохранители возбудили дело против сотрудника ОБСЕ из Великобритании за шпионаж

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Правоохранители Луганской народной Республики (ЛНР) возбудили дело против сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из Великобритании за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства госбезопасности ЛНР.

По данным ведомства, фигурант Дэвид Оррэллс был руководителем группы технического мониторинга — оператора БПЛА Луганской команды миссии. Однако он собирал и передавал одной из стран НАТО информацию, которую получал в ходе воздушной разведки: данные о местах дислокации позиций, военной техники и вооружений Народной Милиции ЛНР и координаты объектов гражданской инфраструктуры. Мужчина делал это по заказу иностранных спецслужб.

Отмечается, что полученные от Оррэллса сведения украинские военнослужащие использовали для обстрела территории ЛНР. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

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Екатерина Власова
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