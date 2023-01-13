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11:03, 13 января 2023Россия

Российский подросток решил принять ванну и умер

В Камышине подросток умер во время приема ванны из-за отравления угарным газом

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Камышине Волгоградской области подросток умер во время приема ванны. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), пишет РИА Новости.

По данным следователей, 15-летнего подростка обнаружила в ванне его мать — она вызвала скорую помощь, но мальчика не удалось спасти. Предварительной причиной смерти россиянина названо отравление угарным газом.

Выяснилось, что угарный газ скапливался в ванной комнате из-за обратной тяги при открытом дымоходе и закрытом окне. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Наро-Фоминске в Подмосковье нашли тела двух человек. Погибла 42-летняя мать и ее 15-летний сын — их тела обнаружила мать взрослой женщины. Предварительно, россияне скончались из-за отравления угарным газом.

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Анастасия Шейкина
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