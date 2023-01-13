В Совфеде оценили заявление об отсутствии «российских ботов» в Twitter

Сенатор Пушков: целью поиска «российских ботов» в Twitter было создание образа врага

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил заявление об отсутствии «российских ботов» в Twitter.

«Одержимым "российской угрозой" надо было их искать не в соцсетях, а у себя под кроватью — шансов было больше. В Twitter ботов не нашли. По той простой причине, что их там не было», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что целью подобного поиска было не обнаружение ботов, а нагнетание истерии и создание образа врага в лице России.

Ранее журналист Мэтт Таиби сообщил, что Twitter не нашел в 2018 году вмешательства «российских ботов» в расследование по деятельности бывшего тогда президентом США Дональда Трампа. По его словам, представители компании «были возмущены, не найдя свидетельств российского влияния».