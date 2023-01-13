Министр обороны Украины заявил о рестарте боевых действий весной

Министр обороны Украины Резников заявил, что ВСУ должны быть готовы к наступлению весной

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о рестарте боевых действий в стране — украинские военные должны быть готовы к наступлению. Об этом он заявил в интервью BBC.

«Весна — лучший период для обновления движения для всех сторон», — заявил министр.

По его мнению, российские войска будут «готовы к старту» весной, а поэтому и Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны быть готовы.

Ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен активизировать боевые действия к весне. Самые горячие бои, по его словам, ожидаются в марте.

Западные чиновники спешат передать Украине военную технику из-за угрозы предполагаемого наступления со стороны России, сообщает The New York Times (NYT). Они опасаются, что у Киева слишком мало времени для подготовки к его отражению.