Названы идеальные позы для тихого секса

Эксперт по отношениям Джонсон назвала позу «69 на боку» идеальной для тихого секса

Позы «69 на боку» и «ложки» являются идеальными для тихого секса, утверждает секс-гуру и эксперт по отношениям Шарлотта Джонсон. О том, как обойтись без лишнего шума, она рассказала изданию Daily Star.

Секс-эксперт назвала одной из самых удачных позицию «лицом к лицу». В ней можно целоваться во время полового акта, что гарантирует отсутствие громких стонов или криков.

Поза 69, по ее словам, позволяет насладиться оральным сексом и избежать громких звуков. Если при этом лечь на бок, можно меньше двигаться, что является условием для спокойного секса.

Джонсон отметила, что для тихого секса подходит и миссионерская поза. Чтобы минимизировать шум при позе «по-собачьи», эксперт советует женщине лечь на бок, а мужчине расположиться за ней, как обычно.

Ранее сексопатологи назвали лучшие позы в сексе для решения интимных проблем. Лучшими позициями они считают «наездницу» и «обратную наездницу».