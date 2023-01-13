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05:00, 13 января 2023Забота о себе

Названы идеальные позы для тихого секса

Эксперт по отношениям Джонсон назвала позу «69 на боку» идеальной для тихого секса

Фото: Shutterstock

Позы «69 на боку» и «ложки» являются идеальными для тихого секса, утверждает секс-гуру и эксперт по отношениям Шарлотта Джонсон. О том, как обойтись без лишнего шума, она рассказала изданию Daily Star.

Секс-эксперт назвала одной из самых удачных позицию «лицом к лицу». В ней можно целоваться во время полового акта, что гарантирует отсутствие громких стонов или криков.

Поза 69, по ее словам, позволяет насладиться оральным сексом и избежать громких звуков. Если при этом лечь на бок, можно меньше двигаться, что является условием для спокойного секса.

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Джонсон отметила, что для тихого секса подходит и миссионерская поза. Чтобы минимизировать шум при позе «по-собачьи», эксперт советует женщине лечь на бок, а мужчине расположиться за ней, как обычно.

Ранее сексопатологи назвали лучшие позы в сексе для решения интимных проблем. Лучшими позициями они считают «наездницу» и «обратную наездницу».

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Алиса Дмитриева
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