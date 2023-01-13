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13:48, 13 января 2023Из жизни

Мужчина заметил шестиметровую акулу и спас сотни отдыхающих

The Sun: в Австралии мужчина спас свою семью и сотни отдыхающих от шестиметровой акулы

Фото: Unsplash

В Австралии 36-летний Дэвид Альфоносо спас свою семью и сотни отдыхающих людей от шестиметровой акулы, обнаружив ее на записи с камеры дрона. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина заметил акулий плавник, когда снимал дикую природу с высоты птичьего полета. В этот момент жена и двухлетний сын Альфоносо резвились на мелководье. «Я не мог допустить, чтобы в воде остались мои жена и сын или кто-либо еще», — рассказал он.

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Альфонсо позвонил супруге, попросил ее уйти в безопасное место и предупредить об акуле отдыхающих. О произошедшем уведомили спасателей, которые направились к хищнику на гидроцикле. Мужчина использовал свой дрон, чтобы направить их к акуле. «Очевидно, акула была огромной. И если заплыла на мелководье, значит, искала добычу», — утверждает Альфонсо.

Спасатели подтвердили, что в воде находится шестиметровая белая акула, и вызвали вертолет. Пляж был закрыт, его посетители не пострадали.

Ранее сообщалось, что в США 68-летний мужчина пережил нападение трехметровой тигровой акулы и спасся, отбившись от нее ножом для дайвинга. Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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Алиса Удовик
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