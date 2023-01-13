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15:47, 13 января 2023Россия

Военкор заявил об отступлении ВСУ с очередной линии обороны под Соледаром

Военкор Сладков заявил, что «Вагнер» отбросил ВСУ с очередной линии обороны под Соледаром

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинские подразделения, отступившие к северо-западу от Соледара, откинуты с очередной линии обороны на железнодорожной станции Соль силами ЧВК «Вагнер». Об отступлении ВСУ заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

«Очередная украинская неудача. Вроде откатились, собрались, укрепились, станционные коммуникации позволяли держать оборону, подкрепление подошло. Но опять штурмовики "Вагнера" взяли Соль в клещи и отбросили ВСУ от Соледара еще дальше», — написал военкор.

Ранее в интернете опубликовали видео, на котором солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят дроны с химическим оружием для применения против подразделений ЧВК «Вагнер» в Соледаре.

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Василий Мека
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