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13:00, 13 января 2023Россия

В СПЧ связали отмену отсрочки для многодетных отцов с завершением мобилизации

Киркора: отмена отсрочки для многодетных отцов связана с завершением мобилизации в стране
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Отмена отсрочки от призыва для многодетных отцов связана с завершением частичной мобилизации в стране, так как Вооруженные силы России набрали необходимое число личного состава. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала зампредседателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

По ее словам, данная мера была принята, когда мобилизация уже началась, чтобы отцов троих детей не призывали на военную службу. «Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением генштаба Министерства обороны — мы на него надеемся, — но он пока еще не начат», — заявила она.

Киркора подчеркнула, что в президентском указе говорилось о количественных показателях, при исполнении которых мобилизация завершается, о чем было объявлено «в том числе и президентом, и министром обороны». Отдельного указа о завершении частичной мобилизации подписано не было, так как в нем не увидели необходимости.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах страны с 21 сентября. 31 октября Минобороны России объявило о прекращении вручения повесток по частичной мобилизации. Личному составу военных комиссариатов поручили вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

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Варвара Кошечкина
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