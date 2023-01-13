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12:45, 13 января 2023Россия

В российском регионе стая бездомных собак напала на ребенка

В Бурятии стая бездомных собак напала на девочку

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Бурятии стая бездомных собак напала на девочку. Об этом в пятницу, 13 января, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры российского региона пишет РИА Новости.

Инцидент произошел у дома 7 на улице Терешковой в Улан-Удэ. Уточняется, что ребенок не пострадал — его отбили от агрессивных животных представители местного отделения «Народного фронта».

«Агрессивные собаки в Улан-Удэ бежали за девочкой, кое-как отбили. Просим власти столицы Бурятии принять меры», — говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

Прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ по факту случившегося организована проверка.

Летом 2022 года в Сызрани рядом с проспектом 50 лет Октября стая бездомных собак напала на четверых детей. Двух пострадавших мальчиков доставили в больницу с ранами ног, двух других детей после осмотра медики отправили лечиться амбулаторно.

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Евгения Куликова
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