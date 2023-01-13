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13:30, 13 января 2023Экономика

Спрос на танкеры для перевозки СПГ достиг рекорда

Financial Times: число заказов на танкеры для перевозки СПГ достигло рекорда в 2022 году

Фото: Issei Kato / Reuters

Число заказов в мире на танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году достигло 163. Это более чем вдвое превышает показатель предыдущего года и является рекордом, сообщает Financial Times со ссылкой на данные компании Refinitiv.

Бум продолжится еще некоторое время, так так спрос на топливо увеличивается, отмечает издание. Южнокорейские судостроители сказали, что ожидают увеличения своей прибыли, несмотря на высокие затраты, влияющие на маржу. Например, крупнейшая в мире судостроительная компания Korea Shipbuilding & Offshore Engineering ожидает в этом году прибыль после двух убыточных лет.

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Повышенный спрос на танкеры для СПГ сохранится по крайней мере в течение двух-трех лет, считает исполнительный директор компании Ка Сам Хен.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года европейские страны успешно заместили часть недополученных объемов газа из России — регион рекордно нарастил импорт СПГ из других стран.

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Платон Щукин
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