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09:56, 13 января 2023Бывший СССР

На Украине приняли законопроект о воюющих в «Азове» иностранцах

Верховная Рада приняла законопроект, легализующий иностранцев в полку «Азов»

Фото: РИА Новости

Верховная Рада приняла законопроект, легализующий иностранцев, которые воюют в полку «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Определен порядок прохождения военной службы иностранцами. (...) Не были включены подразделения, образовавшиеся при Нацгвардии Украины. Именно таким подразделением является полк "Азов". В связи с этим военнослужащие-иностранные граждане, которые проходят службу, в частности, в полку "Азов", не имели возможности легально находиться на территории Украины», — заявил он.

Как утверждает Гончаренко, иностранцы также смогут претендовать на получение гражданства Украины. Он подчеркнул, что указанные ошибки были исправлены. По его словам, 321 депутат проголосовали за принятие документа. Речь идет о законопроекте №8098 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях».

В конце декабря подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины направило в города Артемовск и Соледар мобильные группы, сформированные из иностранных наемников. Отправленные ВСУ отряды иностранцев «хорошо экипированы», добавил он.

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Кристина Есикова
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