Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:18, 13 января 2023Силовые структуры

Российскому учителю предъявили обвинения после обнаружения у него детского порно

В Петербурге предъявили обвинения учителю, хранившему детское порно и совратившему учениц

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге предъявили обвинения 21-летнему местному жителю, у которого нашли детское порно. Об этом в пятницу, 13 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, молодой человек обвиняется по части 1 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), части 2 статьи 135 («Развратные действия») и пункту «г» части статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ.

Речь идет об учителе. Его уже уволили из школы. Фото и видео интимного характера с изображением детей обнаружила на рабочем столе социальный педагог, когда решила воспользоваться компьютером коллеги для урока. Правоохранители проводят проверку. Мужчина вел в школе фотокружок, занимался с детьми музыкой, а также был звукорежиссером. Педагог отрицает хранение порнографии на своем компьютере. Кроме того, в августе 2022 фигурант в квартире совратил 14-летнюю девочку, а в сентябре домогался 12-летней ученицы.

Сейчас решается вопрос об аресте педагога.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Россия взяла Соледар под полный контроль
Кремль назвал актуальной тему ограничений для уехавших из России граждан
Кремль высказался о возвращении уехавших из страны россиян
В Великобритании увидели сигнал сближения России и Израиля
Миру предрекли 208 миллионов безработных
Пригожин отказался отвечать на вопрос о расхождениях с Минобороны по Соледару
На Украине сообщили о захвате храма Украинской православной церкви
Путин рассказал об особой миссии башкир
В одной из московских квартир обнаружили тело убитой женщины
Российскому учителю предъявили обвинения после обнаружения у него детского порно
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.