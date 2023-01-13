Украинский дипломат извинился перед Филиппинами

Поверенный Украины на Филиппинах извинился за обвинение в игнорировании Зеленского

Временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк извинился перед Министерством иностранных дел (МИД) страны за обвинение президента республики Фердинанда Маркоса, который, как ранее заявил украинский дипломат, уже который месяц игнорирует своего коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

«Мои дорогие коллеги, я приношу извинения за любое недопонимание, которое может быть вызвано не очень правильными или, возможно, неправильно понятыми (замечаниями — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он, выразив надежду, что Украина откроет посольство в Маниле в 2023 году.

11 января Михайлюк обвинил президента Маркоса в игнорировании Зеленского. Украинская сторона просила о телефонном разговоре между Зеленским и Маркосом, но пока не получила ответа. Посольство дважды в месяц пыталось связаться с президентом Филиппин с июня 2022 года через МИД республики, утверждает он.