Офицер ЦРУ в отставке Джиральди: США осознали обман Киева

США решили отправить на Украину своих военных для контроля над поставляемыми вооружениями, поскольку поняли, что Киев их пытается «обвести вокруг пальца». Таким мнением на YouTube-канале Judging Freedom поделился офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в отставке Филип Джиральди.

«Многое из того оружия, которое мы поставляем им, попадает на черный рынок и исчезает, и Бог знает, что происходит с вертолетами, полными денег», — заявил он.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу заявил, поставляемая Западом на Украину техника оказывается на черном рынке в других частях света, что может привести к эскалации других конфликтов. По его мнению, без присутствия США или НАТО на местах невозможно отследить, куда в итоге попадает оружие. Сучиу выразил обеспокоенность возможной утечкой стрелкового оружия. Он отметил, что последствия подобного импорта будут ощущаться десятилетиями.