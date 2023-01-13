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13:45, 13 января 2023Россия

Жители Соледара рассказали об обстрелах города со стороны ВСУ «по графику»

Жители Соледара рассказали, что из-за обстрелов ВСУ выходили за продуктами только утром

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout/ Reuters

Жители Соледара рассказали, что из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после девяти часов утра в городе «начиналось страшное». Видео с ними публикует РИА Новости в Telegram.

«У них [ВСУ] — график. До девяти часов [утра] обстрелы были только над нами. Мы, выходя из квартиры, брали банки [для воды]. (…) Мы покупали воду и продукты на свой страх и риск. После девяти уже никто никуда не выходил. (…) До девяти покой, вроде спокойно, после девяти уже начиналось страшное», — сообщили жители города.

Они уточнили, что по улицам ходили украинские военные. Жители также отметили, что украинские бойцы могли стрелять по Соледару, чтобы после обвинить в этом Россию.

Ранее стало известно об ударах ВСУ по городу с применением зажигательных боеприпасов, предположительно, фосфорных. Один из жителей Соледара заявил, что сам выезжал тушить дома людей, которые уехали из города. По его словам, украинские танки вели огонь из жилой застройки.

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Кристина Есикова
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