Стало известно об обстреле Соледара зажигательными снарядами ВСУ

Мирный житель рассказал об обстреле Соледара зажигательными снарядами со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по Соледару с применением зажигательных боеприпасов, предположительно, фосфорных. Об этом заявил РИА Новости один из жителей города.

По его словам, украинские военные заявляли, что обстрел ведет российская армия, однако самому мужчине было известно, что в месте, откуда ведется огонь, стоят части ВСУ.

Житель Соледара также рассказал, что сам выезжал тушить дома людей, которые покинули город. Я не разбираюсь. «То ли фосфор, гирлянды (предположительно, речь о разрыве зажигательного боеприпаса в воздухе — прим. «Ленты.ру»). Это стреляли из-под Носовки, есть там точка, оттуда стреляли по нам, а говорили, что российская армия. Хотя российская армия брала тогда Владимировку, далековато была она», — рассказал мужчина.

Он также сообщил, что украинские танки вели огонь из жилой застройки. «Он выезжал и вокруг нашего поселка ездил. Сначала их было несколько, а потом один. Как призрак ездил», — поделился житель города.

Военный корреспондент Александр Коц ранее допустил, что Киев стягивает резервы к Соледару для контрнаступления. Вскоре в сети появились кадры удара российской артиллерии по подкреплениям ВСУ, которые направлялись к городу.