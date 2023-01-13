Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 13 января 2023Россия

Стало известно об обстреле Соледара зажигательными снарядами ВСУ

Мирный житель рассказал об обстреле Соледара зажигательными снарядами со стороны Украины

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по Соледару с применением зажигательных боеприпасов, предположительно, фосфорных. Об этом заявил РИА Новости один из жителей города.

По его словам, украинские военные заявляли, что обстрел ведет российская армия, однако самому мужчине было известно, что в месте, откуда ведется огонь, стоят части ВСУ.

Житель Соледара также рассказал, что сам выезжал тушить дома людей, которые покинули город. Я не разбираюсь. «То ли фосфор, гирлянды (предположительно, речь о разрыве зажигательного боеприпаса в воздухе — прим. «Ленты.ру»). Это стреляли из-под Носовки, есть там точка, оттуда стреляли по нам, а говорили, что российская армия. Хотя российская армия брала тогда Владимировку, далековато была она», — рассказал мужчина.

Материалы по теме:
Ничего святого. Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
Ничего святого.Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
7 декабря 2022
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022

Он также сообщил, что украинские танки вели огонь из жилой застройки. «Он выезжал и вокруг нашего поселка ездил. Сначала их было несколько, а потом один. Как призрак ездил», — поделился житель города.

Военный корреспондент Александр Коц ранее допустил, что Киев стягивает резервы к Соледару для контрнаступления. Вскоре в сети появились кадры удара российской артиллерии по подкреплениям ВСУ, которые направлялись к городу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной регионе три танка Т-72 загорелись во время ремонта
В ЛНР предсказали колоссальные потери ВСУ при попытке отбить Соледар
В СПЧ рассмотрят вопрос о «предателях» России
Новая ведущая «Дома-2» показала закулисье шоу
Юлия Савичева вспомнила моменты совместного проживания с Максимом Фадеевым
Ходорковского оштрафовали на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
Франция выступила за отправку миссии ЕС на границу Азербайджана и Армении
Посол назвал причину несостоявшегося разговора глав МИД Израиля и Украины
Суд арестовал имущество блогерши Белоцерковской на 153 миллиона рублей
Стало известно об обстреле Соледара зажигательными снарядами ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.