Дан прогноз цен на «вторичку» в Москве

Риелтор Летенков: в первом квартале 2023 года цены на «вторичку» в Москве выйдут на плато

Цены на вторичную недвижимость в Москве в первом квартале 2023 года останутся достаточно стабильными. Подобный прогноз «Ленте.ру» дал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

По словам риелтора, январь 2023 года на рынке готового жилья в Москве будет лучше, чем ранее ожидалось. Он отметил, что на фоне того, что в данный момент идет сокращение объема предложения недвижимости на срочный выкуп, можно сделать вывод о том, что рынок «вторички» восстанавливается. Кроме того, за стабилизацией, как правило, следует рост, так что во втором квартале наступившего года Летенков ожидает, что столичное жилье подорожает.

«В первом квартале 2023 года рынок вторичной недвижимости столицы, при условии отсутствия новых шоков, выйдет на плато по ценам и спросу. Со второго квартала уже могут начаться изменения по этим направлениям. Так, в период с апреля по июнь стоимость жилья вырастет на 5-10 процентов», — предсказал эксперт.

В январе основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс рассказала, что на стоимость квадратного метра в 2023 году повлияют инфляция, доступность стройматериалов и ставки по ипотеке. По ее словам, в результате того, что Банк России прогнозирует снижение инфляции до пяти-семи процентов в 2023 году, цены на жилье продолжат расти, но медленнее.