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20:37, 13 января 2023Бывший СССР

Захарова оценила попытки Киева «присвоить» Королева

Захарова назвала попытки Киева «присвоить» Королева фальсификацией истории

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представить МИД России Мария Захарова оценила попытки Киева «присвоить» славу разработчика советской космической программы, ученого Сергея Королева и назвала их фальсификацией истории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Власти в Киеве продолжают линию на фальсификацию истории Российской империи и Советского Союза, разрушение общей исторической памяти народов стран постсоветского пространства», — заявила дипломат, отметив, что Королева связывает с Украиной только место рождения.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак обвинил Россию в «краже» имени советского конструктора Сергея Королева, который якобы был украинским ученым. Политик написал пост, приуроченный ко дню рождения Королева — 12 января. По мнению представителя администрации Зеленского, российская сторона «всегда стремилась украсть имена таких людей, как и всю историю».

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Анжелика Бережная
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