Число пострадавших в результате стрельбы у церкви в Лондоне возросло

Полиция Лондона сообщила, что число пострадавших при стрельбе у церкви возросло до шести

Число пострадавших в результате стрельбы у церкви в центре Лондона возросло до шести человек, среди них двое детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление столичной полиции.

Инцидент произошел на Финикс-роуд недалеко от железнодорожного вокзала Юстон в центре британской столицы. «Мы можем подтвердить, что сегодня днем в результате инцидента со стрельбой пострадали шесть человек», — сообщили в полиции.

Отмечается, что семилетняя девочка находится в больнице в критическом состоянии. Еще одна девочка 12 лет получила легкое ранение в ногу и была выписана из больницы после того, как ей оказали необходимую помощь.

Ранения также получили четыре женщины 21, 41, 48 и 54 лет. Состояние трех из них не представляет угрозы для жизни.

Правоохранители отметили, что на данный момент оперативное расследование продолжается. «На данном этапе никто не задержан», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось о четырех раненых в в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в Лондоне у церкви, где проходили похороны. По предварительным данным, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который скрылся с места происшествия.