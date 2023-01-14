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21:20, 14 января 2023Мир

Неизвестный расстрелял прихожан у церкви в Лондоне

Полиция: 4 человека, в том числе ребенок, пострадали в ходе стрельбы у церкви в Лондоне

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в результате стрельбы, которую неизвестный открыл у церкви в Лондоне, где проходили похороны. Об этом сообщили в полиции британской столицы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявлении полиции британской столицы.

Как сообщили в правоохранительных органах, в результате стрельбы были ранены три женщины 41, 48 и 54 лет. Они были госпитализированы, их травмы не угрожают жизни. Также «с травмами, предположительно, полученными в результате того же инцидента», в больницу была доставлена семилетняя девочка.

По предварительным данным, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который скрылся с места происшествия. Ведутся поиски стрелявших.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный в черной одежде открыл стрельбу из пистолета возле школы. Инцидент произошел 13 января. К местному жителю подошел незнакомец, достал травматический пистолет, сделал холостой выстрел и удалился, прокричав, чтобы тот не оборачивался в его сторону.

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Марина Совина
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