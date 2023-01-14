Минобороны заявило об уничтожении десятков солдат ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили более 70 солдат ВСУ на донецком направлении

За сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили более 70 украинских солдат на донецком направлении. Об этом в субботу, 14 января, заявили в Минобороны России.

Согласно сводке министерства, российская армия развивает успех в направлении населенного пункта Соль в Донецкой народной республике (ДНР). Также за сутки военные ликвидировали один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении десятков украинских солдат на купянском направлении. За сутки ВС РФ уничтожили на этом направлении более 30 военных. Также были ликвидированы два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

