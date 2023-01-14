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15:30, 14 января 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении десятков солдат ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили более 70 солдат ВСУ на донецком направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили более 70 украинских солдат на донецком направлении. Об этом в субботу, 14 января, заявили в Минобороны России.

Согласно сводке министерства, российская армия развивает успех в направлении населенного пункта Соль в Донецкой народной республике (ДНР). Также за сутки военные ликвидировали один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении десятков украинских солдат на купянском направлении. За сутки ВС РФ уничтожили на этом направлении более 30 военных. Также были ликвидированы два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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Варвара Кошечкина
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