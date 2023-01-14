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12:24, 14 января 2023Россия

Десять машин столкнулись из-за тумана на российской трассе

ГИБДД: десять машин столкнулись на трассе в Якутске из-за густого тумана

Фото: Shutterstock

В Якутии из-за густого тумана и сложных погодных условий на трассе столкнулись десять машин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление управления ГИБДД МВД России по региону.

ДТП зафиксировано в Якутске, на 14-м километре Намского тракта. «По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение 10 единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях», — сообщили в ГИБДД.

В результате аварии пострадал один водитель. Он обратился за медицинской помощью.

В ГИБДД уточнили, что температура в Якутске 14 января опустилась до минус 50 градусов. «Туман, выхлопные газы транспортных средств, снежная пыль значительно уменьшают зону видимости, способствуют обману зрения, затрудняют ориентирование», — уточнили в управлении Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области в ДТП погибли пять человек. На трассе произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля.

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Полина Матюхина
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