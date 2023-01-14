Российского рэпера госпитализировали после ДТП с квадроциклом в Подмосковье

Рэпера Жака Энтони госпитализировали после аварии с квадроциклом в Подмосковье

Российский рэп-исполнитель Жак Энтони госпитализирован после аварии с квадроциклом в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По его данным, артист решил выполнить трюк на транспортном средстве, однако не справился с управлением и упал. Приехавшие медики доставили музыканта в больницу.

Директор Жака Энтони Стефания Тасевска в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что рэпер еще не приходил в сознание, а о его состоянии будет известно позже.

«Да, он вчера уехал на скорой. Но что с ним сейчас, я не могу сказать, так как вчера мне не позволили долго с ним оставаться. Мы просидели часа три, но потом нам сказали, что, вероятнее всего, он в сознание приходить уже не будет, поэтому поезжайте, и утром будет понятно, что происходит. И вот утро наступило и вы мне позвонили раньше, чем кто-либо вообще за сегодняшний день», — отметила менеджер исполнителя, отказавшись комментировать подробности аварии.

В начале января стало известно, что голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза, попал в ДТП и находится в критическом состоянии.