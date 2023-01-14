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11:41, 14 января 2023Забота о себе

Врач назвал россиянам самые полезные продукты для иммунитета

Российский врач-токсиколог Михаил Кутушов назвал грибы и чеснок полезными для иммунитета

Фото: Shutterstock

Врач-токсиколог и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов назвал россиянам самые полезные продукты для поддержания иммунитета. Размышлениями на данную тему он поделился с «Газетой.Ru».

По его словам, укрепить здоровье помогут грибы, чеснок и куркума. Собеседник издания утверждает, что первый продукт обладает сильными противовоспалительными свойствами и содержит в своем составе соединения, которые не встречаются в природе.

Что касается чеснока, то он способен вывести из человеческого организма большое количество патогенных микроорганизмов и создать дополнительную защиту от инфекционных заболеваний. «Чеснок в свою очередь тоже является мощным стимулятором иммунной системы, он повышает активность макрофагов, NK-клеток и лимфоцитов», — уточнил врач.

В заключение специалист пояснил, что куркума, в частности, подавляет развитие аутоиммунных заболеваний и уменьшает хронические воспаления.

Ранее диетолог Ирина Калинина перечислила полезные для здоровья глаз продукты. По ее словам, в ежедневный рацион необходимо включить фисташки, петрушку и шпинат.

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Мария Винар
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