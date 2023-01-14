Небензя заявил о готовности России к достижению целей СВО мирным путем

Постпред при ООН Небензя: Россия готова к достижению целей СВО на Украине мирным путем

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Россия готова к сценарию, который позволит достичь цели спецоперации на Украине мирным путем. Его слова приводит РИА Новости.

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН дипломат отметил, что закончить СВО можно будет только тогда, когда с территории Украины перестанет исходить угроза для России и прекратится дискриминация русскоязычного населения страны.

Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем Василий Небензя постпред России при ООН

Постпред опроверг цель России уничтожить государственность Украины

Также Василий Небензя подчеркнул, что Россия никогда не преследовала цель уничтожения государственности и деукраинизации Украины. Он пояснил, Россия воюет не с украинским народом, а с «преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота и провозгласил курс на дерусификацию Украины».

Постпред России заявил, что Украина превратилась в частную военную компанию НАТО. «Украине платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать», — указал дипломат. Он отметил, что в результате от этого страдает украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач.

В декабре 2022 года Небензя обвинил США и в Европу в противостоянии России на Украине. Дипломат обратил внимание, что настолько масштабная военная поддержка «не оказывалась ни одному государству в истории», а на вооружение Украины «менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО».

Идею Киева «мирного саммита» сочли пустышкой

Прокомментировал Небензя и инициативу Киева о «саммите мира», назвав ее пропагандистской пустышкой. По его мнению, подобное предложение представляет собой не что иное, как попытку Киева понравиться странам Запада. При этом дипломат обратил внимание, что власти Украины видят мирное урегулирование конфликта только через капитуляцию Москвы.

Именно поэтому господин [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба, выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается Василий Небензя постпред России при ООН

Он также заявил, что «мирный план», который предлагает президент Украины Владимир Зеленский, не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, Киев «всегда выступает с разными экстравагантными идеями», и нынешний мирный план из десяти пунктов является одной из ней.

В четверг, 12 января, стало известно, что «саммит мира», который Украина предложила провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, планируется провести в штаб-квартире ООН 24 февраля. О предложении Украины провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Говоря о приглашении России на мероприятие, он отметил, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».