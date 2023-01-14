Москалькова обратилась к ООН и Красному кресту на фоне пыток российских пленных

Москалькова призвала ООН и МККК потребовать от Киева соблюдать Женевскую конвенцию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, комитеты Организации объединенных наций (ООН) и Красного Креста потребовать от Киева соблюдать Женевскую конвенцию 1949 года на фоне пыток российских пленных. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам российского омбудсмена, родственники попавших в плен россиян Владислава Коваленко и Петра Крикунова отправили ей снимки, доказывающие пытки над российскими военными.

«С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп», — написала Москалькова.

Она обратилась к комитету ООН против пыток и к Международному Комитету Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции, запрещающей применять пытки и насилие.

Ранее Москалькова увидела готовность к диалогу после встреч с омбудсменом Украины. Она указала, что уже есть конкретные результаты по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи. «Надеюсь, что диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он был основан только на гуманитарных, правозащитных принципах», — отметила российский омбудсмен.

