Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 14 января 2023Россия

Беженцы из Соледара рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в городе

Очевидцы Соледара сообщили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по гумконвоям

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Беженцы из Соледара рассказали о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) фосфорных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, украинские военные поставили под угрозу жизни местах жителей, которых вывозили из города гумконвоями. «Квадрокоптер летает. Они и по мирным применяют, и военным», — рассказала одна из женщин, которая стала очевидцем происшествия.

Вдобавок собеседница издания поблагодарила российских бойцов за помощь, которую они им оказали во время атаки.

Ранее проживший в Соледаре 62 года пожилой мужчина описал обстановку в городе. Он рассказал, что бомбардировке подверглись пятиэтажные дома. «Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили все что только можно. Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" с ручным управлением забрали, ничем не брезговали», — уточнил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
В Китае назвали лучшие продукты в России
Минобороны заявило об уничтожении десятков солдат ВСУ на донецком направлении
Минобороны сообщило о поражении двух складов боеприпасов ВСУ
В передаче нового оружия Украине увидели повышение ставок конфликта
Российские военные уничтожили американскую систему М777 под Харьковом
Беженцы из Соледара рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в городе
Стали известны дата и место прощания с Инной Чуриковой
Российские военные уничтожили группу диверсантов на краснолиманском направлении
Роднина назвала виновных в допинговом деле Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.