Беженцы из Соледара рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в городе

Очевидцы Соледара сообщили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по гумконвоям

Беженцы из Соледара рассказали о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) фосфорных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, украинские военные поставили под угрозу жизни местах жителей, которых вывозили из города гумконвоями. «Квадрокоптер летает. Они и по мирным применяют, и военным», — рассказала одна из женщин, которая стала очевидцем происшествия.

Вдобавок собеседница издания поблагодарила российских бойцов за помощь, которую они им оказали во время атаки.

Ранее проживший в Соледаре 62 года пожилой мужчина описал обстановку в городе. Он рассказал, что бомбардировке подверглись пятиэтажные дома. «Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили все что только можно. Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" с ручным управлением забрали, ничем не брезговали», — уточнил он.