Диетолог назвала способы «безболезненно» похудеть после новогодних праздников

Диетолог Зубарева: следует сократить объем потребляемых калорий после праздников на 20%

Для того, чтобы избавиться от набранных во время праздников лишних килограммов, не следует себя наказывать голодовками, заявила диетолог и основатель клиники Доктора Зубаревой Наталья Зубарева. О способах безболезненно сбросить лишний вес она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, желающим похудеть нужно поскорее вернуться к привычному распорядку дня, нормализовать режим сна и бодрствования, а также провести ревизию холодильника и уменьшить объем потребляемых калорий на 20 процентов. Рассуждая о важности режима дня, Зубарева отметила, что лучше всего ложиться спать не позже 11 вечера, вставать в 6-7 утра и устраивать себе полноценный завтрак.

При разборе содержимого холодильника врач посоветовала отказаться от калорийных покупных соусов и майонезов, жирного, жареного, копчений, фастфуда, маринадов и сладкого, а также уделить внимание тому, чтобы в продуктовой корзине было «меньше баночек и коробочек с готовой продукцией и больше здоровых». При покупке продуктов Зубарева рекомендует вспоминать о главных составляющих средиземноморской диеты — нежирном мясе, рыбе, овощах и фруктах. Последние, подчеркнула Зубарева, наряду с сухофруктами могут заменить десерты.

Собеседница издания акцентировала внимание на том, что чувства вины и стыда, с которыми сталкиваются люди, набравшие вес после праздников, крайне непродуктивные. «Напротив, они с большой вероятностью спровоцируют приступы жалости к себе, неприятие собственного тела, желание себя "наказать" через голодовку, за которой последует новый срыв, а также попытки «утешиться» с помощью чего-то вкусного и, как правило, весьма калорийного», — заявила диетолог, добавив, что в первую очередь перед сбросом лишнего веса нужно заняться своим эмоциональным состоянием.