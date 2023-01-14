Минобороны сообщило о поражении двух складов боеприпасов ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении двух складов боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожье

Два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражены вблизи населенных пунктов Горняк ДНР и Зеленый Гай в Запорожской области. Об этом журналистам в субботу, 14 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, склады, которые находятся в районах населенных пунктов Горняк Донецкой народной республики и Зеленый гай Запорожской области, атаковала оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск.

Кроме того, были нанесены удары по 118 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 123 районах.

По его словам, в районах населенных пунктов Кировск ДНР и Успеновка Запорожской области уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Конашенков отметил, что на огневых позициях уничтожены: артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, три гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Щербаковка Харьковской области, Орловка и Дылеевка ДНР. Также уничтожены две самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в ДНР, гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районах населенных пунктов Новодмитровка (ДНР) и Гуляй Поле Запорожской области.

Ранее Конашенков сообщил, что российской армии удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Представитель ведомства уточнил, что это произошло в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое.

