В МХТ имени Чехова подтвердили увольнение Назарова и Васильевой из театра

Вадим Верник подтвердил увольнение Назарова из МХТ им. Чехова из-за антироссийской позиции

Заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник подтвердил увольнение народного артиста России Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой из театра. Об этом сообщает РИА Новости.

13 января информацию о прекращении сотрудничества опубликовал MK.RU. По информации издания, соответствующее решение принял художественный руководитель Константин Хабенский. Причиной такого шага стали публичные высказывания артиста относительно военных действий на территории Украины, а также критика России.

Уточнялось, что еще до расторжения трудовых отношений худрук обсуждал с народным артистом его позицию. Триггером стало интервью Назарова на YouTube, где тот негативно высказался о действиях России. Актриса Ольга Васильева также была уволена за пацифистские настроения.

Ранее стало известно об отмене спектакля «Корень любви» с Назаровым в нижнетагильском Дворце молодежи. Это произошло на фоне призывов патриотов бойкотировать актера и отменять спектакли с его участием из-за его пацифистских высказываний.

