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12:10, 15 января 2023Россия

Крымский мост снова закроют для автомобилей

На Крымском мосту введут ограничения для автотранспорта из-за ремонтных работ

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

Крымский мост снова временно закроют для автомобилей. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

Ограничения будут введены 17 января. Начиная с 12.00 их введут на автоподходах к мосту, а с 13.00 до 18.00 мск произойдет полное закрытие автодорожной части переправы. Движение автотранспорта закроют для проведения ремонтно-восстановительных работ.

14 января вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на Крымском мосту завершили почти половину работ по замене пролетов левой стороны. Он также отметил, что там завершилась надвижка второго пролета. Хуснуллин допустил, что в феврале на Крымском мосту все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.

В октябре прошлого года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями теракта.

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Владимир Седов
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