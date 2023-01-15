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12:16, 15 января 2023Мир

На химическом предприятии в Китае произошел сильный взрыв

ТАСС: взрыв прогремел на химическом предприятии на северо-востоке Китая

Фото: Shutterstock

На химическом предприятии, расположенном на северо-востоке Китая, произошел сильный взрыв. О чрезвычайном происшествии в провинции Ляонин сообщило агентство ТАСС со ссылкой на издание Sina.

В воскресенье, 15 января, на китайском химическом предприятии прогремел сильный взрыв. По сведениям портала Sina, производство располагается в городском округе Паньцзинь. После взрыва на заводе вспыхнул пожар. Пожарные и спасатели оперативно прибыли на место происшествия, они приступили к борьбе с пламенем и разбору завалов.

Данные о причине ЧП и количестве пострадавших уточняются.

В конце декабря 2022 года произошел взрыв на химическом заводе Санкт-Петербурга. Тогда из-за ЧП на заводе «ФГУП СКТБ Технолог» пострадали два человека.

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Вера Владзиевская
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