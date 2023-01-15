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02:33, 15 января 2023Мир

В Британии объявили о «шквале дипломатической активности» для помощи ВСУ

Британия объявила о «шквале дипломатической активности» для привлечения военной помощи ВСУ

Фото: Toby Melville / Reuters

Британия объявила о «шквале дипломатической активности» для привлечения военной помощи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте британского правительства.

По мнению Лондона, сейчас в конфликте открылось окно возможностей для большей эффективности украинских сил. В связи с этим премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак поручил министрам «собрать вместе европейских союзников» для обсуждения военной помощи Украине.

В частности, министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли посетит США и Канаду, а глава Минобороны Бен Уоллес отправится в Германию и Эстонию.

Отмечается, что британская сторона призывает союзников направить Киеву военную помощь, запланированную на 2023 год, как можно скорее для максимального результата, говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2. Эскадрон будет направлен Киеву поле того, как британский премьер-министр Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку.

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Марина Совина
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