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21:15, 15 января 2023Мир

Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным

Эрдоган заявил, что сохранил и поддерживал отношения с Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в то время, как все «напали на Россию», Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Анкара не стала вести политику против Москвы. «Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», — рассказал Эрдоган. Он напомнил о предложении российского президента бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам.

Ранее Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину. По словам турецкого президента, российский президент не является тем политиком, который «будет делать шаг назад при давлении на него».

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Марина Совина
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