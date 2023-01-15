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17:26, 15 января 2023Культура

Директор русского театра в Грузии развеял мифы об отношении Кикабидзе к России

Директор русского театра в Грузии Свентицкий заявил, что Кикабидзе скучал по России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор русского драматического театра имени Александра Грибоедова, который расположен в грузинском Тбилиси, развеял мифы об отношении покойного Вахтанга Кикабидзе к России. На эту тему Николай Свентицкий высказался в интервью MK.RU.

Общественный деятель, который много лет был знаком с актером, рассказал, что Кикабидзе любил русских людей и скучал по России. По словам театрала, конфликт скончавшегося певца со страной высосан из пальца, поскольку на самом деле он не ругал ни один народ.

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«Все, что о нем говорили и писали, связывая с политикой, — чушь. Он скучал по России. Народ русский никогда не ругал, мог спеть бесплатно. Очень любил русских, и не было концерта, где бы он не пел на русском или русских песен, — заявил собеседник издания. — Он же тбилисский человек, интеллигент, а тбилисцы априори никакой народ не ругают».

Вдобавок Свентицкий напомнил о провокации, которую украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) устроил на юбилее Кикабидзе в августе 2018 года. Тогда ведущий выбежал на сцену и выкрикнул «Слава Украине». «Его подставляли, в этом правда. Пять лет назад в Батуми на его юбилее он со сцены так и сказал: "Поскольку в зале много русских людей, я буду говорить по-русски". А Гордон выскочил на сцену и (...) устроил провокацию. Буба сам был в шоке», — заключил директор театра.

Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни 15 января. Его продюсер Рати Абзианидзе сообщил, что актер скончался после продолжительной болезни.

В качестве сценариста и режиссера Кикабидзе снял два полнометражных фильма — «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные». В его фильмографии насчитывается более 20 картин. Среди его наиболее известных песен — «Проводы любви», «Чито-Грито» и «Вот и весь разговор».

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Карина Черных
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