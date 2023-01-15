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22:25, 15 января 2023Интернет и СМИ

Российский телеведущий удивился попаданию украинцев под санкции Зеленского

Телеведущий Корчевников удивился тому, что украинцы попали в санкционный список Зеленского

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, попавший под санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против российских деятелей культуры, удивился попаданию в этот список украинцев. Его слова приводит РИА Новости.

Телеведущий заявил, что государство «умирает на глазах», а власти «сидят экселевские таблицы заполняют».

«Ну и, конечно, поразительно, что в этом списке есть граждане Украины. Они воюют со своим народом», — подчеркнул Корчевников.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. Кроме того, в список попала украинская журналистка Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко.

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Марина Совина
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