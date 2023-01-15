Во Франции не приняли от России деньги на аренду мест на кладбище

Город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от России деньги на аренду мест на кладбище

Французский город Сент-Женевьев-де-Буа отказался принимать от России деньги, направленные на возобновление аренды мест захоронений на одноименном кладбище. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на главу комитета по уходу за русскими православными захоронениями CESOR Николая Лопухина.

По информации издания, Россия оплачивала аренду мест на упомянутом кладбище, где покоятся люди без родственников, после подписания соглашения между страной и Сент-Женевьев-де-Буа в 2005 году. По словам Лопухина, в 2023 году населенный пункт не принял средства, которые позволяют финансировать продление аренды российских мест.

Известно, что на французском кладбище похоронены и знаменитости, среди которых писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.

15 декабря 2022 года сообщалось, что между странами ЕС продолжаются споры по новому пакету санкций против России. Германия, Франция и Нидерланды потребовали внести коррективы в десятый пакет санкций, связанные с поставками российских удобрений и продовольствия развивающимся странам.