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23:52, 15 января 2023Интернет и СМИ

Журналист показал видео реакции Зеленского на речь Путина о Минских соглашениях

Журналист Зарубин показал видео с реакцией Зеленского на речь Путина о Минских соглашениях

Видео: Telegram-канал Павла Зарубина

Журналист Павел Зарубин, комментируя введение против него украинских санкций, в своем Telegram-канале показал видео с реакцией президента Украины Владимира Зеленского на слова российского лидера Владимира Путина в Париже о Минских соглашениях.

Он отметил, что снял эти кадры на мобильный телефон в столице Франции в 2019 году. На них глава украинского государства усмехается в то время, когда его российский коллега озвучивает предложения по урегулированию.

«Про Зеленского у меня есть одно личное воспоминание. То, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру», — написал Зарубин.

Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров.

Марина Совина
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