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14:37, 15 января 2023Мир

В России отреагировали на сравнение решений Путина с игрой ва-банк

Депутат Журова назвала решения Путина по ситуации на Украине взвешенными

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Сравнение решений президента России Владимира Путина с игрой в покер ва-банк некорректно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на оценку действий российского лидера на Украине президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Наш президент действует иным образом даже по тому принципу, что они ничего не видели, что происходило восемь лет в Донбассе. Почему-то они ничего там не видели. Люди просили о помощи, мы начали эту помощь оказывать, и это стало называться ва-банк. Восемь лет никто на это не обращал внимания, они на другие события, которые происходили на Украине, закрывали глаза. Если бы решения были спонтанными, все было бы по-другому», — сказала депутат.

Ранее финский лидер назвал тревожным событием для Хельсинки заявление Путина о вхождении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России навсегда. «Он играл в покер и пошел ва-банк. Меня до сих пор беспокоит, что мы имеем дело с кем-то, кто идет на все, не имея возможности все выиграть», — сказал политик. По его словам, хуже всего то, что этому не видно конца.

Президент Финляндии также заявил, что российская сторона недооценила решимость украинцев. Он добавил, что аналогичная ошибка была допущена Иосифом Сталиным перед началом советско-финляндской войны.

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Варвара Кошечкина
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