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02:09, 15 января 2023Мир

Президент Финляндии сравнил действия Путина с ва-банком в покере

Президент Финляндии Ниинистё сравнил действия Владимира Путина с ва-банком в покере
Саули Ниинистё

Саули Ниинистё. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинистё в беседе с газетой Dagens Nyheter сравнил действия российского коллеги Владимира Путина с ва-банком в покере.

Политик назвал тревожным событием для Хельсинки заявление Путина о вхождении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России навсегда. «Он играл в покер и пошел ва-банк. Меня до сих пор беспокоит, что мы имеем дело с кем-то, кто идет на все, не имея возможности все выиграть», — сказал Ниинистё. По его словам, хуже всего то, что «этому не видно конца».

Президент Финляндии заявил, что российская сторона недооценила решимость украинцев. Он добавил, что аналогичная ошибка была допущена Иосифом Сталиным перед началом Советско-финляндской войны.

Говоря о способе достижения мира для Украины, политик заявил, что «трудно вернуть свою территорию». Он отметил, что Финляндия приняла сложное решение о мирном соглашении с Советским союзом, потеряв часть территории.

Политик также подчеркнул, что был удивлен легкой реакцией российского лидера на решение Финляндии вступить в НАТО. Он считает, что в Москве решили «не обращать на это внимания». По его мнению, это связано, в частности, с нежеланием правительства России говорить, что «теперь у нас есть новая проблема и в Северной Европе».

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. Однако пока только 28 из 30 стран-членов согласились на это, ответа ожидают от Турции и Венгрии. Столтенберг считает, что в 2023 году обе страны вступят в НАТО.

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Марина Совина
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