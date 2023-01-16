Власти Киева рассказали о дефиците энергоресурсов

Мэр Киева Кличко: дефицит энергоресурсов в городе составляет 30 процентов

Украинская столица столкнулась со значительной нехваткой энергоресурсов. Об этом агентству Reuters сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что сейчас дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30 процентов, а поскольку на Украине сейчас достаточно холодно, то жить без электричества или отопления практически невозможно. Также градоначальник отметил, что ситуация носит критический характер и в любой момент можно ожидать коллапс инфраструктуры.

