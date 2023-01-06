В США оценили эффективность российских ракетных ударов по инфраструктуре Украины

Foreign Affairs высоко оценил эффективность ракетных ударов ВС РФ по объектам Украины

Нанесение Россией ударов по украинской энергетической инфраструктуре вынудили Киев и ее союзников перенаправить силы на защиту городского населения страны в условиях зимних холодов. Так эффективность российских ракетных ударов оценил профессор политологии Массачусетского технологического института (США) Барри Позен в статье для Foreign Affairs.

«Русские наносят удары по небольшому числу целей относительно небольшим количеством оружия и наносят непропорционально большой урон», — заявил Позен.

По его словам, российская кампания по нанесению ударов по украинской энергетической инфраструктуре «хитроумна и эффективна», поскольку Киев несет прямые и косвенные военные издержки. В частности, перебои в электроснабжении вынуждают украинские средства ПВО, пункты командования и разведцентры переходить на генераторы, что приводит к уменьшению их производительности. Кроме того, нехватка электроэнергии негативно сказывается на военной промышленности и железнодорожных перевозках вооружений.

Позен также отметил, что частичная мобилизация укрепила российские силы на фронте, а вывод войск из Херсона в ноябре «спас боеспособные части от уничтожения и высвободил их для действий в других местах».

Вместе с тем соотношение российских и украинских потерь, по американским оценкам, составляет один к одному, а боевые действия превращаются в «войну на истощение». Позен подчеркнул, что положить конец конфликту могли бы Соединенные Штаты, которые единственные могут подтолкнуть обе стороны к столу переговоров. «Но США решили этого не делать. И поэтому война продолжается, что оборачивается трагическими человеческими жертвами», — заключил политолог.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в подстрекательстве Украины к «новым ужасным деяниям». По его словам, с каждой новой поставкой оружия из США украинские власти «чувствуют все большую безнаказанность», а ответственность за затягивание конфликта лежит на американском руководстве.

