Белый дом сообщил об отсутствии планов расширять AUKUS

Представитель Белого дома Кирби: США не планируют расширять альянс AUKUS

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире австралийского телеканала 9News сообщил, что в настоящее время у участников объединения AUKUS нет планов расширять альянс.

Представитель американской администрации уточнил, что США в силу имеющихся связей с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и созданным союзам, в числе которых находится QUAD, не рассматривают вопрос расширения AUKUS. По его словам, все внимание сосредоточено на совместном с Австралией строительстве атомных подводных лодок.

Он отметил, что пока окончательно не определено, технологии какой из стран будут использованы в процессе создания австралийского атомного подводного флота.

Ранее член Палаты представителей Соединенных Штатов Роб Уиттман заявил, что в рамках оборонного альянса AUKUS США могли бы предложить Австралии совместное использование американских атомных подводных лодок (АПЛ).