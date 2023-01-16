Осужденному Тихановскому предъявили еще одно обвинение

Белорусского оппозиционера Тихановского обвинили в неповиновении сотрудникам тюрьмы

Осужденному на 18 лет лишения свободы белорусскому блогеру и оппозиционеру Сергею Тихановскому предъявили обвинение в неповиновении сотрудникам исправительного учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии. В отношении Тихановского завели новое уголовное дело.

«Жодинским городским отделом Следственного комитета действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 411 ("Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление") Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сообщили в ведомстве.

Следком республики также назвал несколько примеров нарушений Тихановского. В частности, он не соблюдал порядок отбывания наказания, не подчинялся законным требованиям сотрудников учреждения, грубил им и провоцировал сокамерников на конфликты.

14 декабря 2021 года Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране.