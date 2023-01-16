Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:32, 16 января 2023Бывший СССР

Осужденному Тихановскому предъявили еще одно обвинение

Белорусского оппозиционера Тихановского обвинили в неповиновении сотрудникам тюрьмы

Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС

Осужденному на 18 лет лишения свободы белорусскому блогеру и оппозиционеру Сергею Тихановскому предъявили обвинение в неповиновении сотрудникам исправительного учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии. В отношении Тихановского завели новое уголовное дело.

«Жодинским городским отделом Следственного комитета действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 411 ("Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление") Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сообщили в ведомстве.

Следком республики также назвал несколько примеров нарушений Тихановского. В частности, он не соблюдал порядок отбывания наказания, не подчинялся законным требованиям сотрудников учреждения, грубил им и провоцировал сокамерников на конфликты.

14 декабря 2021 года Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Россияне с Крайнего Севера рассказали о жизни в условиях полярной ночи
В ЕС назвали цель нового пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро
ЕК приняла к сведению результаты нацконсультаций в Венгрии по санкциям
Гидрометцентр пообещал мягкую погоду на севере России после аномальных холодов
Более трети российских компаний повысили сотрудникам зарплаты в 2022 году
Киргизия ограничила вывоз наличной валюты
Британия рассказала о контактах с Украиной по поводу пропавших в Соледаре
Стало известно о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей» после ДТП
Ракета SpaceX стартовала со спутником Космических сил США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.