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13:40, 16 января 2023Наука и техника

Испытания нейрочипов показали низкую частоту побочных явлений

Neurology: испытания нейрочипов BrainGate показали низкую частоту нежелательных эффектов

Фото: Albina Gavrilovic / Shutterstock

Испытания нейрочипов BrainGate от компании Cyberkinetics показали низкую частоту побочных явлений. Выводы работы, опубликованные в журнале Neurology, демонстрируют безопасность применения устройств и необходимое соотношение пользы и риска использования мозговых имплантов при заболеваниях мозга.

В процессе исследования ученые изучили данные 14 взрослых с квадрипарезом (нарушения функционирования во всех четырех конечностях), полученные в результате травмы спинного мозга, инсульта или БАС (бокового амиотрофического склероза), которые были собраны в период с 2004 по 2021 год. Эти мозговые импланты были разработаны, чтобы помочь таким пациентам восстановить мозговые связи, мобильность, а также позволить им получать информацию из компьютеров непосредственно через мозг.

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Многие нейротехнологические компании уже исследовали последствия для краткосрочного использования (не более 30 дней) нейрочипов у людей, однако долгосрочная безопасность технологии оставалась неизвестной.

Специалисты изучили испытуемых, которым были хирургическим способом вживлены одна или две микроэлектродные матрицы, позволяющие генерировать электрические импульсы, ответственные за движение конечностей. Общая сумма дней наблюдений добровольцев с чипами составила более 12 тысяч дней, что позволило широко проанализировать безопасность таких устройств. Всего было зарегистрировано 68 побочных эффектов, в том числе 6 достаточно серьезных нежелательных явлений.

Наиболее распространенным эффектом было раздражение кожи вокруг соединения импланта с внешней компьютерной системой. Авторы подчеркивают, что не было ни одной ситуации, которая потребовала бы удаления устройства, никаких инфекций головного мозга или нервной системы, а также не было зарегистрировано случаи постоянной инвалидности, вызванной ношением нейрочипа. Это говорит о том, что нейроинтерфейс BrainGate, который все еще находится в стадии клинических испытаний, на данный момент имеет такой же уровень безопасности, которым обладают многие одобренные мозговые импланты.

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Елена Апазиди
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