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10:40, 16 января 2023Мир

Камбоджа начала обучать украинских саперов

Khmer Times: Камбоджа начала обучать украинских саперов при поддержке Японии

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально начал обучать прибывших в страну саперов из Украины. Об этом сообщает Khmer Times.

По информации издания, эксперты из Камбоджи будут обучать украинских военных навыкам разминирования и использования специального оборудования для обезвреживания взрывных устройств.

Глава CMAC Хенга Ратану уточнил, что правительство Японии оказало техническую поддержку в процессе обучения. «Обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий», — рассказал он.

Ранее представители МИД Камбоджи сообщили о согласии камбоджийских военных обучить 15 украинских саперов. Отмечалось, что в кишащих минами джунглях Камбоджи находится самое большое в мире количество неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после 30-летней гражданской войны.

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Виктория Кондратьева
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